Königsdisziplin: Fürth ist Kaderschmiede für Snooker-Nachwuchs

Snookern bedeutet soviel wie ausbremsen

Ganz nebenbei soll man den gegnerischen Spieler noch in eine schwierige Situation bringen, so dass dieser seinen Ball nicht direkt spielen kann – ihn also snookern oder ausbremsen. Ziel des Spiels ist es, mehr Punkte als der Gegner zu erreichen. Diese bekommt man durch das gezielte Einlochen der insgesamt 21 Spielbälle (15 in Rot, sechs in den Farben Gelb, Grün, Braun, Blau, Pink und Schwarz). Rote und andersfarbige Kugeln müssen dabei abwechselnd eingelocht werden.

Keine leichte Aufgabe – und gerade deshalb auch eine echte Königsdisziplin, sagt Vorstand Thomas Cesal. Er betreibt den Randsport seit gut 30 Jahren, angefangen hat er während des Studiums. Die Faszination ist bis heute geblieben.

"Es ist ein Präzisionssport, da geht es um Nuancen, wenn man in dieser Hinsicht ein bisschen ehrgeizig ist, dann versucht man, diese Nuancen zu verbessern." Thomas Cesal, Vorstand SSC Fürth

Doch das perfekte Spiel schaffe man ohnehin nicht, dafür gebe es immer etwas zu lernen und zu verbessern – sei es an der Haltung oder am Stoß, sagt Cesal. Viel Kraft ist dabei nicht vonnöten. Das Schöne am Snooker sei, dass es eigentlich "jedermann und jedefrau" unabhängig vom Alter spielen kann, ergänzt Kilian Baur-Pantoulier.

Snooker – eine Sportart für alle

Snooker kann jeder spielen, egal wie alt oder jung er ist. Besonders stolz sind die Vorstände des SSC Fürth deshalb auch auf ihren Nachwuchs. "Wir haben ganz viele Junge, die gerade angefangen haben, das Spiel kennenzulernen. Das sind jetzt zehn Kids. Wenn ich in ganz Bayern schaue, wage ich zu behaupten, dass wir genauso viele Jugendspieler haben wie die restlichen bayerischen Vereine zusammen", erzählt Cesal. Ob diese dann dabeibleiben, sei immer die Frage. "Aber wenn einer oder zwei hängenbleiben, ist auch schon etwas gewonnen."