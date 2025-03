Königlicher FC Bayern kegelt Leverkusen aus der Champions League

Der FC Bayern München stellte den aktuellen Dauerrivalen Bayer Leverkusen auch im Champions-League-Rückspiel des Achtelfinals in den Schatten: Erst traf Harry Kane (52.), dann erhöhte Alphonso Davies (71.) auf 2:0 – und machte den Sack endgültig zu. Im Hinspiel am vergangenen Dienstag hatte der FCB schon mit einem 3:0 brilliert. Nach zwei königlichen Spielen gegen die Werkself ziehen die Münchner ins Viertelfinale ein - und sind damit dem Ziel "Finale dahoam 2.0" um einen großen Schritt nähergekommen. In der Runde der letzten Acht wartet nun Inter Mailand auf den FCB.

Leverkusen hingegen blieb nach der Niederlage im Hinspiel und ohne den verletzten Florian Wirtz (Innenbandverletzung am Sprunggelenk) auch in Runde zwei völlig chancenlos. Selbst die wenigen Versuche, vor dem bayerischen Tor gefährlich zu werden, erstickte der FCB im Keim.

Frühe erste Chancen durch Kane und Olise

Kompany schickte im Vergleich zur Bundesliga-Niederlage (2:3) gegen den VfL Bochum wieder seine beste Elf aufs Feld. Neun Wechsel nahm der Trainer vor. Im Tor stand wieder der junge Jonas Urbig für den verletzten Manuel Neuer - und behielt bei seiner erst zweiten Champions-League-Show eine weiße Weste.

Zur ersten Großaktion der Bayern kam es schon in der fünften Minute: Nach einer Traumkombination – Michael Olise auf Jamal Musiala auf Harry Kane – kam Letzterer zum Abschuss, doch Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky hielt den Ball souverän. Kapitän Hradecky war am Dienstagabend statt Matej Kovar ins Tor gegangen, der nach einem Patzer im Hinspiel auf die Bank musste.

Kane trifft zum 1:0

Auch in den kommenden Minuten blieben die Münchner gefährlich: Harry Kane versuchte es in Minute 15 aus der Distanz und scheiterte am formstarken Hradecky, Olise zog kurz danach ab und schoss am Pfosten vorbei. Torlos ging es in die Kabinen.

Olise zeigte gleich nach der Pause wieder auf, schnappte sich eine Kane-Flanke und traf wieder nur knapp daneben. Es schien nur mehr eine Frage der Zeit, bis sich die Bayern für ihre Zielstrebigkeit belohnen sollten. Die Belohnung kam dann durch Harry Kane in der 52. Minute, der eine feine Flanke von Joshua Kimmich annahm und die Kugel aus kurzer Distanz ins rechte Eck schob – 1:0.

Alphonso Davies macht den Sack zu

Wenig später der nächste Bayern-Jubel, dieses Mal durch Alphonso Davies, der mit dem 2:0-Treffer alle noch übriggebliebenen Hoffnungen der Leverkusener endgültig wegfegte. Harry Kane war auch beim zweiten Treffer des Abends beteiligt: Er bekam den Ball wieder von Kimmich und schoss hoch auf Davies, der Hradecky überwand.