Königin Silvia von Schweden erinnert sich an die Spiele 1972

Die in Heidelberg geborene Kaufmannstochter arbeitete im Jahr 1972 als Dolmetscherin im Referat Besucherbetreuung für die Olympischen Spiele. Dabei lernte sie den Kronprinz Carl Gustaf kennen, ihren heutigen Mann.

Königin Silvia von Schweden: München war "voller Freude"

"Das war eine wunderschöne Zeit", erinnert sich Silvia von Schweden an die Tage in der Landeshauptstadt. Sie habe ja "bereits vor den Wettkämpfen im Olympischen Komitee gearbeitet". "Wir waren 500 Mitarbeiter, ein Kommen und Gehen, eine Intensität und eine Zusammenarbeit, die fantastisch war. Und alle waren voller Freude, dass so viele Menschen nach München kommen werden", erzählte die Königin. Es sollten "ja die fröhlichen Spiele werden", so beschrieb sie die Stimmung in der Stadt.