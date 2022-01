"König" von Schladming: Straßer nun Hoffnungsträger in Peking

Leistungen noch immer wechselhaft

Straßers Leistungen sind wechselhaft, der Grat schmal zwischen Ausscheiden und Podestplatz, von Konstanz kann noch lange nicht die Rede sein. Die Olympia-Quali konnte der Slalom-Spezialist erst Anfang Januar mit seinem dritten Platz in Adelboden knacken. "Zwischen Leid und sowas hier liegt so wenig", sagte Straßer nach dem Sieg. Und trotzdem ist er mit zwei Podestplätzen in dieser Saison neben dem Norweger Lucas Braathen, Österreichs Manuel Feller und Kristoffer Jakobsen aus Schweden der Einzige, der bereits zweimal auf ein Podium im Slalom raste.

Durch den Sieg in Schladming gehört Straßer nun zu den Mitfavoriten um eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Peking. "Linus ist seit Jahren einer der Schnellsten. Sehr flink und sehr beweglich", beschreibt Sportdirektor Wolfgang Maier seinen Schützling. In vielen Rennen fahre er aber einfach zu "wild und ungestüm".

Erwischt der Oberbayer aber am 16. Februar in Peking wieder diesen nahezu perfekten Lauf wie beim Nightrace, ist wohl mit allem zu rechnen. Das Selbstbewusstsein dafür hat er nach diesem Sieg.

Auch Dürr und Weidle mit Selbstbewusstsein vor den Spielen

Jetzt wird aber erst einmal durchgeatmet. Zwei Tage Pause hat der Münchner, bevor das Training für Olympia weitergeht. Anfang Februar reist er nach Peking. Und wer weiß, was der Pekinger Himmel von Straßer zu hören bekommt.

Selbstbewusst dürften auch Kira Weidle und Lena Dürr nach China reisen. Weidle, die im vergangenen Jahr Vizeweltmeisterin in der Abfahrt wurde, wurde beim Weltcup-Rennen in Zauchensee Zweite. Auch Dürr überzeugte beim letzten Slalom vor den Spielen. In Schladming fuhr sie auf Platz drei. Es war ihre dritte Podestplatzierung in dieser Saison.

Straßer, Weidle und Dürr - drei Techniker, drei Podestplätze vor den Olympischen Spielen. Am Selbstbewusstsein dürfte es in Peking nicht scheitern. Jetzt muss nur noch die Leistung abgerufen werden.