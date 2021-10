Köllner unentschlossen bei Mölders' Rückkehr in Löwen-Startelf

Sie können anscheinend nicht mehr gewinnen - schon fünf Spiele in Folge ist der TSV 1860 München jetzt sieglos und der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte. Aktuell belegen die Löwen den 13. Tabellenplatz, zu den Aufstiegsplätzen fehlen fünf.

Zuletzt beim 1:1 gegen Verl durfte Kapitän Sascha Mölders erstmals nicht von Anfang an spielen. Ob er diesmal in der Startelf gegen die starken Aufsteiger aus Berlin in der Startelf stehen wird, ließ Trainer Michael Köllner offen. "Letztlich zählen nur Leistung und Erfolg. Unsere Herangehensweise wird durch die beste Ausrichtung fürs Spiel bestimmt", erläuterte der Coach.

Mölders "toller Spieler"

Köllner berichtete jedoch, dass Mölders in der Woche vor dem elften Spieltag gut trainiert habe. "Ich muss am Ende überlegen, was der richtige Ansatz für das Spiel ist", erläuterte Köllner und lobte den Torjäger als "tollen Spieler."

Letzte Saison war Mölders mit 22 Treffern Torschützenkönig der 3. Liga. In dieser erzielte der Kultstürmer erst zwei Treffer in zehn Spielen.

Die offensivstarken Berliner bezeichnete Köllner als "starken Aufsteiger, der bisher überperformt habe. Der Hauptstadt-Verein hat schon fünfmal gewonnen in dieser Saison und belegt den zweiten Tabellenplatz.