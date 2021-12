Köllner: Mölders-Aktion als "Impuls für einen neuen Spirit"

"Am Ende war es für uns wichtig, dass wir nach zwei Niederlagen wieder gewinnen", sagt Köllner. Es sei "immer das Entscheidende, dass du den Bock umstellst für dich selber". Damit habe man gegen Dortmund II "sehr verdient drei Punkte geholt", lautet sein Fazit zum Wochenende.

Köllner blickt zurück: "Sascha Mölders ein wunderbarer Spieler"

Der Löwentrainer erklärte nochmals im Detail, warum Kapitän Mölders bei dieser und bei der nächsten Partie nicht dabei sein darf. Dazu holte er weit aus und blickte auch auf die vergangene Saison zurück, in der noch vieles anders war: "Wie ich hier angefangen habe, wollte Sascha seine Karriere eigentlich beenden. Dann folgte aber die für ihn und auch uns die wichtige Entscheidung, dass er weitermacht." Dementsprechend habe ihn Köllner auch damals zum Kapitän ernannt, worauf "eine phänomenale Saison folgte".

Aktuelle "Leistung hat nicht den Vorstellungen entsprochen"

In der aktuellen Spielzeit hingegen lief es nicht so richtig. Sascha Mölders habe "obwohl er ein richtig guter Stürmer ist, seine Leistung nicht gezeigt", sagt der Coach. Der Verein habe zwar "mehrere Wochen und Monate versucht, das wieder hinzubekommen". Trotzdem hätten bei Mölders "die momentane Trainings- und Spielleistung über längere Zeit nicht den Vorstellungen entsprochen".

Entscheidung für "neuen Spirit" beim TSV 1860 München

Aber am Ende galt es deshalb für Köllner als Coach und auch für den Verein eine Entscheidung zu fällen. Er wollte „nochmal einen Impuls zu setzen, um neue Energie und einen neuen Spirit reinzubringen“. Und da habe „man am Ende gesehen, dass wir nicht so schlecht gelegen haben“, sagte er nach dem Dreier in Dortmund.

Fortsetzung beim Thema Mölders offen

Allerdings betonte er zugleich, er wolle "das Thema nicht allein an Sascha Mölders festmachen". Sascha sei nämlich "ein wunderbarer Spieler". Es bleibt also spannend, wie es nach dem zweiten ausgesetzten Spiel für den Löwen-Routinier weitergehen wird.