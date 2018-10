Köllner braucht für das Pokalspiel "ausgeschlafene" Nürnberger

Nicht nur das späte Gegentor, sondern auch das intensiv geführte Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat den Spielern des 1. FC Nürnberg weh getan. Drei Tage danach geht es gegen den Drittligisten Hansa Rostock um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Der unterklassige Verein wird dabei alles in die Waagschale werfen. Dementsprechend warnt der Coach der Franken: "Rostock weiß, wie man guten Fußball spielt. Und sie beherrschen Drittligafußball, der unangenehm und körperlich ist.

Ishak, Löwen und Valentini fallen aus, der Rest "muss brennen"

Trotzdem freut sich Köllner "riesig auf ein Spiel in einem ausverkauften Stadion vor einem euphorischen Publikum." Allerdings muss er seine Mannschaft auf ein paar Positionen ändern. Mikael Ishak, Eduard Löwen und Enrico Valentini fallen aus. Ondrej Petrak kehrt in den Kader zurück. Auf jeden Fall hat der Trainer seine Spieler aufgefordert, das Spiel zu bestimmen und gleichzeitig Stabilität auf den Platz zu bringen. Das Motto lautet: "Wir müssen so brennen, wie der Gegner brennen wird."