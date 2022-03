Kobayashi holt Skisprung-Gesamtweltcup- Lindvik siegt in Planica

Es war nur noch eine theoretische Chance, am Ende hat es für Karl Geiger nicht ganz gereicht: Der Oberstdorfer konnte beim Skifliegen in Planica den Japaner Ryoyu Kobayashi im Gesamtweltcup nicht mehr abfangen. Der Tagessieg ging an Marius Lindvik.