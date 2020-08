Knipsen, umrühren, weiter: Gnabry - der neue Bayern-Robben

Gnabrys schwierige Jahre beim FC Arsenal

Schon mit 16 Jahren war Gnabry aus Stuttgart in die Nachwuchsakademie des FC Arsenal gewechselt. 2012 folgte der erste Profivertrag, Gnabry pendelte aber meist zwischen dem Profi- und den Nachwuchsteams. 21 Einsätze absolvierte er für das Profiteam zwischen 2012 und 2016 in Premier League, Champions League & Co. Zur Saison 2015 wurde Gnabry an Ligakonkurrent West Bromwich Albion ausgeliehen. Dort lief er einmal bei den Profis, drei Mal im Nachwuchsteam auf.

2016 kam Gnabry zurück nach Deutschland. Bundesligist Werder Bremen verpflichtete den damals gerade 21-Jährigen. Bremen hatte eine durchwachsene Saison als Tabellen-13. abgeschlossen. Die Gnabry-Verpflcihtung war einerseits ein Coup für die Norddeutschen, in Gnabrys Lebenslauf wirkte der Wechsel dagegen wie ein erster Karriereknick.

Torschützenkönig beim "Schlüsselerlebnis" Olympia 2016

Denn Gnabry kam frisch dekoriert mit einer olympischen Silbermedaille nach Bremen: Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro war er Zweiter geworden und auch noch Torschützenkönig. Gnabry war auf dem Weg vom Talent zum Topspieler. Geht so einer nach Bremen?

Schon die erste Saison zeigte, dass die Entscheidung des universell einsetzbaren Offensivspielers perfekt war. Gnabry wurde Stammspieler, traf in seiner ersten Saison elf Mal. Mit dem frischen Schwung aus Bremen führte er die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM 2017 zum Titel.

Rückblickend sieht er vor allem Olympia als ein Schlüsselerlebnis in seiner Karriere: "Ich hatte davor eine lange Leidenszeit mit einer Verletzung und kaum Spielzeit ... Die Entscheidung fiel dann für Olympia, wo es einfach lief für mich. Ich habe es genossen, endlich wieder zu spielen und unvergessliche Momente erlebt."

Von Bremen zum FC Bayern

Fast logisch, dass sich nach nur einem Bremen-Jahr der FC Bayern die Dienste des Jung-Nationalspielers sicherte. Gnabrys Ex-Trainer beim FC Arsenal, Arsène Wenger, mutmaßte sogar, dass der Wechselweg London-Bremen-München von den Bayern schon vorab so eingefädelt war, um den Preis zu drücken. Fünf Millionen Euro überwies Bremen zum FC Arsenal, die Bayern gerade mal sieben Millionen nach Bremen. Inzwischen wird Gnabrys Marktwert auf über 70 Millionen Euro taxiert.

Eine Topsaison in Hoffenheim

Die Bayern gingen aber zunächst vorsichtig mit Gnabry um. Statt ihn in München im ersten Jahr auf der Bank versauern zu lassen, wählten sie einen Weg, der sich 2011 schon bei David Alaba als erfolgreich herausgestellt hatte: Die Bayern verliehen Gnabry für ein Jahr nach Hoffenheim. Seine dortige Bilanz: 22 Spiele, zehn Tore - Gnabry schien bereit für höhere Aufgaben.

Gnabry für Ribéry: Bayern-Debüt 2018

Zurück beim FC Bayern feierte er sein Debüt im September 2018: Gegen seinen früheren Klub VfB Stuttgart wurde er für Franck Ribéry eingewechselt. Am Saisonende hatte Gnabry eindrucksvolle 30 Saisonspiele, zehn Tore, die Meisterschale und den DFB-Pokal. Die Bayern hatten neben Coman einen zweiten Flügeltrumpf gefunden, die Fans kürten ihn zum Spieler der Saison 2018/19.

In der aktuellen Saison 2019/20 konnte er sich erneut steigern: 31 Bundesligaspiele, zwölf Tore. Dazu herausragende Auftritte in der Champions League mit vier Treffern beim 7:2 bei Tottenham Hotspur und der jüngsten Gala mit zwei Treffern gegen Olympique Lyon.

"Weltklasse" mit vielen "Sahnetagen"

Und Gnabry? Bleibt auch vor den Reportermikrofonen gelassen. "Wir hatten am Anfang ein bisschen Glück, aber dann haben wir gut reingefunden", analysierte er sachlich nach dem Spiel, während andere seine Gala "guten Gewissens als Weltklasse" bezeichneten (Vorstand Oliver Kahn).

Hansi Flick: "Noch lange nicht am Ende der Entwicklung"

Trainer Hansi Flick attestierte ihm ohnehin schon "viele Sahnetage" in der aktuellen Champions-League-Saison und schickt gleich noch eine Warnung an die Konkurrenz hinterher: "Ich bin der festen Überzeugung, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist." Serge Gnabry, der neue Bayern-Robben mit dem Kaffeelöffel-Jubel, hat noch lange nicht fertig.