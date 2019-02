Gleichzeitig ist es das Saison-Aus für Luitz. Der 26-jährige Pechvogel vom SC Bolsterlang hat bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich, wurde in Are von einer weiteren ganz schweren Verletzung aber verschont. Der Wettkampf in Schweden war sein erster seit dem Sturz in Adelboden im Januar, als er sich die linke Schulter ausgekugelt hatte.