Zeichen gegen Rassismus: DFB-Elf gegen England mit Kniefall

"Mussten darüber nicht lange nachdenken"

Im Gegenzug wird die Deutsche Nationalmannschaft - gemeinsam mit den Engländern - den Kniefall vor dem Anstoß ausüben - seit der Black Lives Matter-Bewegung ein Ausdruck gegen Rassismus. Neuer: "Wir ziehen da mit und finden das gut, wenn man sich so positioniert, wie die Engländer das schon seit langem tun. Deshalb mussten wir darüber nicht lange nachdenken."

Ein mögliches Scheitern im Achtelfinale wäre Löws letztes Spiel als Bundestrainer. Daran verschwendet er aber keine Gedanken: "Ich spüre, dass wir bis in die Haarspitzen motiviert sind. Und wir freuen uns alle auf so ein großartiges Spiel und auf so einen tollen Abend."

Seit 1966 keine Turnier-Niederlage mehr gegen England

Die Bilanz bei großen Turnieren spricht seit dem WM-Triumph Englands 1966 klar für Deutschland: 1990 und 1996 ging es jeweils ins Elfmeterschießen. 2010 und 2014 gewann Deutschland klar. Unvergessen bleibt auch das dramatische 3:2 im WM-Viertelfinale 1970 nach einem 0:2-Rückstand.

45.000 Zuschauer werden ins Stadion gelassen, davon dürfte die deutliche Mehrheit den Engländern die Daumen drücken. Deutsche Fans sind auch auf Grund der Corona-Reiserestriktionen in der Unterzahl. Jogi Löw hat dafür aber das passende Rezept: "Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass Stille im Stadion ist".