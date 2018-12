Knie-Operation bei Dreßen gut verlaufen

Bei einem günstigen Heilungsverlauf stellten die Ärzte Dreßen ein Comeback in der nächsten Saison in Aussicht. Nach dem arthroskopischen Eingriff, bei dem das gerissene Kreuzband durch die körpereigene Quadrizepssehne ersetzt wurde, soll er noch einige Tage in der Klinik in München bleiben.

Reha als "erster Schritt" zum Comeback

Bereits jetzt blickt er aber auf die folgende Phase, will sich jedoch weiterhin Zeit lassen: "Ich werde mir die Zeit für eine nachhaltige Rehabilitation nehmen. Ich bin optimistisch und werde in den nächsten Tagen loslegen." Damit sei "der erste Schritt gemacht, um wieder in den Rennsport zurückzukommen", sagte Dreßen.

WM-Winter beendet

Der Mittenwalder hatte sich am vergangenen Freitag bei der Abfahrt von Beaver Creek in den USA bei einem Sturz die schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen. Sein WM-Winter ist damit beendet. Entgegen einer ersten Diagnose war das hintere Kreuzband aber nicht gerissen.