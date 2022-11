Knie-OP: Sadio Mané droht monatelang auszufallen

Sadio Mané ist am Donnerstagabend in Innsbruck erfolgreich operiert worden, das Berichtet der FC Bayern München. Bei dem Eingriff wurde eine Sehne am rechten Wadenbeinköpfchen refixiert. Der Offensivspieler des FC Bayern wurde kurz zuvor endgültig aus dem Kader des Senegal für die Fußball-WM in Katar gestrichen. "Mané ist nicht zu ersetzen", sagte Teamkollege Papa Gueye der Nachrichtenagentur AFP: "Aber wir haben andere Optionen auf dem Flügel, und das ist ein Hoffnungsschimmer an einem dunklen Tag für den Senegal."

Verpasst Mané PSG-Duell?

Der Stürmer wird schon in den kommenden Tagen mit seiner Reha in München beginnen. Auf eine baldige Rückkehr ist dabei nicht zu hoffen. Es wird befürchtet, dass Afrikas Fußballer des Jahres das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verpassen könnte. Die Verletzung hatte Mané sich beim 6:1-Sieg des deutschen Rekordmeisters am 8. November im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen zugezogen.