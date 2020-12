Knappe Ergebnisse in der BBL: Bayreuth verliert, Bamberg gewinnt

Die Basketballer von Medi Bayreuth haben ihr Heimspiel am Nikolaustag gegen Alba Berlin knapp verloren. Mit 71:69 mussten sich die Bayreuther gegen den amtierenden deutschen Meister geschlagen geben.

Alba Berlin weiter ungeschlagen

Die Berliner bleiben damit in der Saison 2020/21 auch weiterhin ungeschlagen. Erst sieben Sekunden vor Schluss erzielte Louis Olinde mit einem Dunk den Treffer zum siegreichen Endresultat. Die Spieler von Alba Berlin absolvierten zuletzt vier Spiele in zehn Tagen. "In meinen Augen haben wir gegen etwas müde Berliner ein sehr gutes Spiel gezeigt", erklärt Bastian Doreth, der Kapitän von Medi Bayreuth, in einer Pressemitteilung.

Brose Bamberg holt ersten Auswärtssieg

Von Müdigkeit war beim zweiten oberfränkischen BBL-Team, Brose Bamberg, zunächst keine Spur. Gegen die Jobstairs Giessen 46ers holten die Bamberger ihren ersten Auswärtssieg der Saison. Nach einer 19-Punkte-Führung der Bamberger, kamen die 46ers im Schlussabschnitt noch auf sechs Zähler ran. Die Bamberger gaben ihren zweiten Saisonsieg fast noch aus der Hand, gewannen am Ende aber mit 106:99.