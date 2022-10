Knappe Entscheidung bei Verleihung von Fußball-Kulturpreisen

Am Freitagabend hat in der Tafelhalle in Nürnberg die Gala zur Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise stattgefunden. Mit dabei war auch Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur wie zum Bespiel die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) oder Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König sowie die Kulturbürgermeisterin der Stadt, Julia Lehner (beide CSU). Der ehemalige Fußball-Nationaltrainer Joachim Löw nahm in dunklem Anzug und schwarzem Rollkragen-Pulli auf der Bühne den Walther-Bensemann-Preis entgegen. Löw zeigte sich sichtlich erfreut über die Auszeichnung und erhielt stehende Ovationen.

"Dieser Preis hat eine große Bedeutung, ich bin da sehr stolz drauf." Joachim Löw, ehemaliger Bundestrainer

Löw in einer Reihe mit Seeler, Beckenbauer und del Bosque

Der Walther-Bensemann-Preis, benannt nach dem Gründer des Sportmagazins Kicker, wird seit 2006 jährlich verliehen. Bekommen haben ihn unter anderem schon Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Silvia Neid, Alex Ferguson oder Vicente del Bosque. Der Preis zeichnet bekannte Persönlichkeiten des Fußballs aus, die zugleich einen Beitrag zum sozialen und interkulturellen Austausch geleistet haben. Löw sagte bei der Gala, Fußball müsse für Vielfalt und für Toleranz stehen. Gerade auch für junge Menschen sei es wichtig, dass ihnen diese Werte vermittelt würden: Das müsse vor allem auch durch die Trainer passieren.

Löw: WM-Boykott ergibt keinen Sinn

Im Hinblick auf die WM in Katar sagte Löw, dass der Sport selbstverständlich seine Meinung sagen und die Missstände ansprechen müsse. Man dürfe aber nicht zu viel von Spielern und Trainern erwarten. Die wollten einen sportlichen Wettkampf: All die anderen Dinge, die verändert werden müssten, seien Sache der Politik. Die WM werde stattfinden, also ergebe ein Boykott keinen Sinn. Die Spieler gingen aus sportlichen Interessen dorthin.

Knappe Entscheidung beim Fußballspruch des Jahres

Das Publikum durfte während der Gala bei der Wahl zum Fußballspruch des Jahres mitentscheiden. Zur Auswahl standen der Spruch der Fanszene des Bremer SV ("Choreo fällt heute aus, haben das Geld beim Aufstieg versoffen.") und der von Vize-Europameisterin Lena Oberdorf ("Frauenfußball, Männerfußball. Es ist ein Fußball.") Die Entscheidung war denkbar knapp. Erst sollte mit Hilfe von Handzeichen entschieden werden, hier konnte Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein aber keinen klaren Sieger feststellen.

Dann wurde mit Hilfe der Lautstärke des Applauses gemessen, auch hier war sich die Moderatorin nicht ganz sicher und holte sich Oberbürgermeister Marcus König auf die Bühne. Dieser entschied, dass der Spruch von Lena Oberdorf, die nicht persönlich anwesend war, gewonnen hat. Ihre Spielerkollegin beim VfL Wolfsburg, Tabea Waßmuth, nahm den Preis stellvertretend entgegen.