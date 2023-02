Knapp 150 Meter für den Sieg: Althaus jubelt in Willingen

Als klar war, dass sie gewonnen hatte, schossen Katharina Althaus die Tränen in die Augen. Vor einer Rekordkullisse von über 20.000 Zuschauern holte sich die 26-Jährige ihren fünften Saisonsieg. Mit einem sensationellen Sprung auf 149,5 Meter im zweiten Durchgang schob sich Althaus noch zwei Plätze nach vorne auf den ersten Rang. Sie gewann am Ende deutlich vor der Slowenin Ema Klinec und der Japanerin Sara Takanshi.

Chancen auf den Gesamtweltcup aufrechterhalten

Eine Woche nach dem Sieg in Hinterzarten steht Katharina Althaus also schon wieder ganz oben und verkürzt damit weiter den Abstand auf die Gesamtweltcupführende Eva Pinkelnig. Der Rückstand ist aber immer noch groß und auch Bundestrainer Maximilian Mechler zeigt sich im Interview noch zurückhaltend: "Es kommen auch wieder andere Schanzen, die der Eva besser liegen. Wir schauen von Tag zu Tag."

Auch Selina Freitag in den Top10

Ebenfalls unter den besten zehn Springerinnen landete Selina Freitag. Die 21-Jährige sprang im ersten Durchgang 132,5 Meter und damit nur einen halben Meter kürzer als Althaus. Mit einer Weite von 126,5 Metern im zweiten Sprung, fiel sie aber wieder etwas zurück. Nach Platz 3 im Mixed-Teamspringen am Vortag, steht zum Abschluss am Sonntag nochmal ein Einzelspringen für die Frauen in Willingen an.