Klug: "Es ist mein tiefes schwarzes Loch, das mich aufsaugt"

Aufstehen, hochkämpfen, weitermachen. Der Kampf hat Clara Klug ihr ganzes Leben begleitet. Nun hat sie ihre Karriere beendet. Immer wieder hatte die Parabiathletin mit herben Rückschlägen zu kämpfen, mit Verletzungen, wie im vergangenen Winter. Klug stürzte gleich beim ersten Weltcup Anfang Dezember im kanadischen Canmore bei einer Abfahrt.

Ein Mittelhandknochen war angebrochen. Ende Januar das Comeback beim Langlauf-Sprint in Östersund - die Hoffnung auf eine Teilnahme bei Olympia wuchs. Doch bereits einen Tag später musste sie im Training mit der Fraktur am Schultergelenk den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Jenen, der dann letztlich das endgültige Aus für die Paralympics bedeutete.

Klug: "Mir hat schon ganz oft die Kraft gefehlt"

Doch das war nur der Teil des Kampfes der Weltklasse-Para-Biathletin, den die Öffentlichkeit wahrnahm. Doch Klug kämpfte noch mit viel mehr. Die 28-jährige Münchnerin hat Depressionen. "Es ist mein tiefes schwarzes Loch, das mich aufsaugt. Mal ist es näher, mal ist es weiter weg", sagte Klug im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Dieses schwarze Loch mache es ihr immer wieder schwer, aufzustehen, zu kämpfen, den Alltag einer Athletin zu bewältigen. "Mir hat schon ganz oft die Kraft gefehlt. Ich habe es dann oft durch schiere Willenskraft geschafft. Ich habe das Aufstehen zu lange erzwungen", sagt sie nun.

Klug ist sich nun bewusst, dass sie lange unterschätzt habe, wie anstrengend Leistungssport für die Psyche sei. "Das Thema Leistungsdruck: Der Druck, den ich mir selber gemacht habe, der Druck, der von außen kommt. Welchen Druck braucht man, damit ich gute Leistung bringe - und wann ist es zu viel."

Klug fordert Verbesserungen im Umgang mit jungen Athleten

Besonders beim Übergang aus dem Jugendbereich in den Leistungssport sei es daher wichtig, dass sich etwas verändere, damit künftig Sportlerinnen und Sportler einen gesünderen Umgang mit diesem Thema und den Leistungsansprüchen lernen würden. "Es geht auch ganz stark um den Bereich Ernährung. Wenn es um das Gewicht geht, fehlt sehr oft der richtige Tonfall, die Sensibilität von Seiten der Trainer", so Klug.

Doch nicht nur die Trainer seien in der Verantwortung. Diese bräuchten eine Anlaufstelle und mehr Hilfe in Fragen rund um die psychische Gesundheit. "Es braucht eine Unterstützung, zu der Trainerinnen und Trainer gehen können und sagen: 'Ich habe hier gerade eine Athletin, der scheint es nicht gut zu gehen, aber ich komme nicht an sie heran.'" Denn aus ihrer Erfahrung würden Menschen mit Depressionen oft versuchen, diese zu kaschieren, dem näheren Umfeld nicht zu viel von dem inneren Leid zu zeigen.

Freunde fürs Leben und großartige Momente

Bereuen, dass sie so lange Leistungssport gemacht hat, werde Klug auf keinen Fall. An der Seite Martin Härtls stieg sie 2012 ins Weltcup-Geschehen ein. Nach achtbaren WM-Ergebnissen 2015 gab es zwei Jahre später bei der Heim-WM in Finsterau die ersten Medaillen- zweimal Silber und einmal Bronze im Biathlon, dazu den zweiten Platz im Gesamtweltcup.

Es folgten Doppel-Bronze bei den Paralympics 2018 in Pyeongchang und Dreifach-Gold bei der WM 2019 im kanadischen Prince George, zudem einmal Silber und einmal Bronze im Langlauf. Am Ende der Saison 2018/2019 stand der Gewinn des Biathlon-Gesamtweltcups. Es bleibt trotz des Drucks und des Leids vor allen Dingen auch positive Erinnerungen. "Ich nehme ganz, ganz viel aus diesen zehn Jahren mit. Ich nehme ganz viele tolle Begegnungen mit, Freunde fürs Leben. Ich nehme unglaubliche Momente aus Pyeongchang mit. Ich nehme die Erkenntnis mit, wie weit ich über meine Grenze gehen kann."

Dem Sport möchte sie nicht gänzlich den Rücken kehren. auch um die Situation zu verbessern, wolle sie künftig in beratender Tätigkeit aktiv sein - und auch persönlich hat sie nicht mit dem Biathlon abgeschlossen: "Ich muss einfach schauen, dass mir Sport wieder Spaß macht.""