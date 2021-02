Klub-WM: FC Bayern muss sich Corona-Zweifeln stellen

Leon Goretzka und Javi Martínez stehen nach ihren positiven Corona-Tests auf der offiziellen Kaderliste für die Klub-WM, die in drei Tagen startet und bei der die Bayern in der kommenden Woche eingreifen. Ob die beiden Spieler tatsächlich mit nach Katar reisen können, bleibt aber abzuwarten. Nicht dabei sein werden Joshua Zirkzee und Chris Richards.

Zirkzee und Richards vor Absprung

Zirkzee und Richards werden ausgeliehen. Stürmer Zirkzee wechselt zu Parma Calcio in die italienische Serie A. Richards soll bis zum Saisonende bei der TSG 1899 Hoffenheim auflaufen.

Zweifel an Klub-WM

Dazu sind neue Zweifel bezüglich des Wettbewerbs in Corona-Zeiten entstanden: 138 Spieler aus jedem Kontinent der Welt werden in Katar voraussichtlich mit von der Partie sein, da jeder Kader 23 Spieler umfasst. Was ohnehin schon einen großen Reiseaufwand verlangt, wurde am Wochenende durch die ausgelassenen Feierlichkeiten ohne Hygiene-Maßnahmen in Rio de Janeiro und Sao Paulo noch weiter in Frage gestellt.

Palmeiras gewinnt Copa Libertadores

Der brasilianische Klub SE Palmeiras aus Sao Paulo hatte am Samstag durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den benachbarten Rivalen FC Santos den Libertadores-Cup gewonnen, das Pendant zur Champions League. Palmeiras ist damit der südamerikanische Vertreter bei der Klub-WM.

Feier ohne Schutzmaske

Wie der Verein nach dem späten Siegtreffer jubelte, dürfte allerdings nicht nur die Veranstalter der Klub-WM beunruhigt haben: Breno Lopes hatte sich nach seinem Treffer in der neunten Minute der Nachspielzeit hemmungslos in die Arme der Fans geworfen. Der intime Kontakt mit den 2.500 zugelassenen Zuschauern wirft Zweifel auf. Zumal der Corona-Test bereits 96 Stunden vor Anpfiff stattfindet. Auch anschließend hatten die Spieler Kontakt mit feiernden Fans.

Mögliches Finale mit den Bayern

Dennoch plant Palmeiras den Flug nach Katar, wo Südamerikas Champion am kommenden Sonntag (7. Februar) im Halbfinale der Klub-WM auf den Sieger des Viertelfinales zwischen Tigres/Mexiko und Ulsan/Südkorea trifft. Am 11. Februar wäre dann ein Finale mit den Bayern möglich, die es im Halbfinale zunächst mit Afrikameister Al Ahly oder Gastgeber Al Duhail zu tun bekommen. Die Münchner werden hierzu in den nächsten Tagen sicher noch die ein oder andere Frage beantworten. Zuletzt hatte Bayern-Spieler Corentin Tolisso gegen die Corona-Auflagen verstoßen und musste eine Geldstrafe bezahlen.