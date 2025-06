Klub-WM: 10:0 – FCB wärmt sich gegen Friseure und Lehrer auf

45 Minuten vor Spielbeginn war das Stadion in Cincinnati noch völlig leer, nur vereinzelt saßen Fans in den Rängen. Und auch während der Klub-WM-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem Auckland City FC klafften Lücken auf der Tribüne. Dabei soll die FIFA im Vorfeld sogar Tickets verschenkt haben.

Die zurückhaltenden Stadionbesucher aber bekamen einen lockeren FC Bayern München zu sehen: Leichtfüßig erspielten sich die Deutschen Meister ein 10:0 (6:0) gegen den Auckland City FC aus Neuseeland. Zum Zug kamen dabei Kingsley Coman (6., 21.), Sacha Boey (18.), Michael Olise (20., 45.+3), Thomas Müller (45., 88.) und Jamal Musiala (67., 73., 83.). Schlimmeres aus Sicht der Neuseeländer verhinderte Keeper Conor Tracey, der sich selbst von Weltstars wie Harry Kane nicht einschüchtern ließ.

"Wir brauchen kein Lob. Job erledigt, sehr seriös gespielt", betonte Trainer Vincent Kompany nach dem auch ein wenig historischen Spiel aus Münchner Sicht. Zufrieden mit seiner Mannschaft, die er bis zum Schluss konsequent anfeuerte, war er allemal. "Die zehn Tore sind vielleicht auch wichtig für diese Gruppenphase. Wenn eine Mannschaft hinten tief steht und gut verteidigt, ist es nicht selbstverständlich, dass man zehn Tore schießt", sagte er bei DAZN.

Weltstars gegen Amateure: FCB traten gegen Friseure und Lehrer an

Die Münchner machten von Beginn an einen lockeren Eindruck, sie schienen die Aufwärm-Übung gegen die Amateure aus Neuseeland seriös anzugehen. Dabei trat der Traditionsklub gegen Spieler an, die den Fußball zum Teil nur als Nebenjob machen.

Im Team der Ozeanier spielen Verkäufer, Immobilienmakler, Friseure und Lehrer. Kapitän Mario Ilich, der im Sales-Bereich eines internationalen Konzerns arbeitet, musste seinen gesamten Jahresurlaub opfern, um bei der Klub-WM dabei sein zu können.

Jonathan Tah gab Debüt im FCB-Trikot

FCB-Trainer Vincent Kompany ließ sich beim ersten Auftritt seiner Mannschaft bei der Klub-WM trotzdem nicht lumpen und schickte Neuzugang Jonathan Tah auf das Feld. Und der war bei seinem Debüt im FCB-Trikot gleich am ersten Tor beteiligt.

Nach einem Eckball köpfte Tah den Ball vors Tor, wo Kingsley Coman ebenfalls mit dem Kopf erfolgreich abschloss - 1:0 (6.). Sacha Boey (18., 2:0) und Michael Olise (20.,3:0) erhöhten knapp nacheinander.

Publikums-Liebling Müller entzückte Fans mit 5:0

Nachdem Coman seinen zweiten Treffer zum 4:0 getroffen hatte, kam bei den Stadionbesuchern dann erstmals Stimmung auf: Publikumsliebling Thomas Müller, der aktuell auf Abschiedstour in den USA unterwegs ist, verzückte seine offenbar zahlreichen Ami-Fans mit dem Treffer zum 5:0 (45.). Auf das 6:0 vor der Pause erhöhte dann nochmal Olise.

Mit diesem 6:0 ging es in die Kabinen, mehr Treffer konnte der Auckland-Keeper Conor Tracey verhindern. Tracey legte besonders nach dem Wiederanpfiff eine beachtliche Leistung hin und behielt die Nerven. Die 20 Minuten nach Wiederanpfiff hielt Tracey seinen Kasten dann sogar komplett sauber - keiner der Münchner kam an ihm vorbei, nicht mal Harry Kane.

FCB knackte Rekord

Erst in der 67. Minute dann konnte Jamal Musiala den Überraschungs-Star der Neuseeländer überwinden und traf zum 7:0. Fünf Minuten später erhöhte Musiala per Elfmeter auf 8:0 und in Minute 84. schließlich auf das 9:0. Für das zehnte - und damit historische Tor - sorgte Thomas Müller. Mit einem artistischen Treffer bescherte er seinem Verein den höchsten Sieg in einer internationalen Partie jemals. Ein weiterer Vermerk in der langen Historie des Bayern-Urgesteins Müller.

Weiter geht es am 20. Juni in Miami, wo die Bayern auf die Boca Juniors aus Argentinien treffen. Am 24. Juni dann wartet Benfica Lissabon auf Müller, Musiala und Co.