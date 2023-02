Klopp über DFB-Pokal-Duell mit FC Bayern: "Den Arsch abgefroren"

Klopp: angefühlt wie "absolutes Highlight-Spiel forever"

Und auch Oliver Kahn, mittlerweile Heidels Funktionärs-Kollege, damals in der mit Stars wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Hasan Salihamidzic in der Startelf, zeigte sich im Winter 1999 beeindruckt von den Mainz-Fans: "Das ist schon toll. Es hat dazu beigetragen, dass es heute nicht zur Katastrophe gekommen ist, was die Stimmung betrifft", so Kahn nach dem Spiel.

Auch auf dem Platz kam es aus Münchner Sicht nicht zur Katastrophe. Tore von Carsten Jancker, Roque Santa Cruz und ein Eigentor sorgten für ein recht humorloses 3:0 für die Bayern. Für Klopp dennoch ein besonderes Spiel: "Damals hat sich das angefühlt wie ein absolutes Highlight-Spiel forever", sagte Klopp und schränkte ein: "Aber glücklicherweise hat uns die Geschichte bisschen was anderes gelehrt."

Kein Mainzer Pokal-Sieg gegen den FC Bayern

Denn für Klopp dürfte diese 0:3-Niederlage in den Karriere-Highlights weit nach hinten gerückt sein. Hinter seine Erfolge als Trainer: Deutsche und englische Meisterschaft, FA-Cup-Sieg, Champions-League-Triumph - und natürlich der Triumph im DFB-Pokal: Ein 5:2-Final-Sieg mit dem BVB gegen den FC Bayern.

Und auch bei Mainz 05 dürften Aufstieg und Etablierung in der Bundesliga sowie Auftritte auf europäischer Bühne dieses Pokalduell gegen die Münchner in den Annalen der Klub-Geschichte ersetzt haben. Ein Pokalsieg gegen die Münchner findet man dort allerdings bislang vergeblich. Auch das zweite Duell mit dem FC Bayern ging 2006 knapp in der Verlängerung verloren.

Vor DFB-Pokal: Heidel gibt sich kämpferisch

Hoffnung, dass sich das ändert, gibt es für Mainz-Manager Heidel definitiv: "Wir haben sie in der Bundesliga letztes Jahr geschlagen, wir haben sie vor zwei Jahren auch geschlagen. Ich glaube, so gerne fahren sie nicht nach Mainz." Die Favoritenrolle für das Duell ist seiner Meinung nach dennoch klar verteilt: "Wenn die Bayern das auf den Platz bekommen, was sie können, dann haben wir keine Chance. Aber wir werden alles versuchen", so Heidel.

Die beste Nachricht für beide Vereine: So kalt wie beim ersten Pokalduell wird es an diesem Mittwoch in Mainz nicht. Sechs Grad und ein wenig Nieselregen sind zwar nicht das ideale Fußballwetter, aber zumindest muss niemand fürchten, dass ihm irgendwelche Körperteile abfrieren.