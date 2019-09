Klopp als FIFA-Welttrainer geehrt, Messi ist Weltfußballer

Klopp, der mit seinem FC Liverpool die Champions League gewonnen hatte, setzte sich bei der Wahl des Fußball-Weltverbandes FIFA gegen den spanischen Star-Coach Pep Guardiola (Manchester City) und Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) durch. Aus deutscher Sicht hatten zuvor Jupp Heynckes (2013) und Joachim Löw (2014) den seit 2010 vergebenen Titel gewonnen. Der frühere BVB-Coach Klopp folgt durch seine Ehrung bei der FIFA-Gala "The Best" in Mailand auf Frankreichs Weltmeistertrainer Didier Deschamps, der im Vorjahr triumphiert hatte.

Messi ist FIFA-Weltfußballer

Zum FIFA-Weltfußballer wurde zum sechsten Mal Superstar Lionel Messi gewählt. Der Argentinier vom FC Barcelona setzte sich bei der prestigeträchtigen Wahl des Weltverbandes FIFA gegen den Niederländer Virgil van Dijk (FC Liverpool) und seinen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) durch. Messi ist damit wieder alleiniger Rekordsieger der prestigeträchtigen Auszeichnung.

Rapinoe ist FIFA-Weltfußballerin

Zur besten Spielerin wurde die US-Amerikanerin Megan Rapinoe gewählt, die mit ihrem Nationalteam in diesem Jahr Weltmeister geworden war. Rapinoe ist nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich und politisch eine große Vorbildfigur im Fußball, was sie bei ihrer Siegesrede erneut betonte, indem sie sich deutlich gegen Rassismus und Homophobie und für Gleichberechtigung aussprach.

Kein Deutscher in bester Elf

Unterdessen gehörte kein Deutscher zur Weltauswahl. Weder der nominierte Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), der auch im Welttorhüter-Rennen gegen den Brasilianer Alisson (FC Liverpool) den Kürzeren zog, noch seine Nationalmannschaftskollegen Joshua Kimmich (Bayern München) und Toni Kroos (Real Madrid) waren in der besten Elf. Bei den Frauen verpasste die Ambergerin Sara Däbritz (Paris Saint-Germain ) den Sprung.