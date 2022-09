Klippenspringerin Iris Schmidbauer und der Traum von Olympia

Das mulmige Bauchgefühl bleibt auch bei einer Europameisterin. "Es ist immer noch jedes Mal eine Überwindung", sagt Iris Schmidbauer in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen: "Wenn man mal ein paar Monate nicht auf 20 Meter gestanden hat, denkt man sich 'Boah'". Die 27-Jährige vom Ammersee sorgt derzeit dafür, dass die ehemals Nischensportart "Klippenspringen" ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt.

Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom im August war Klippenspringen erstmals im Programm. Und Schmidbauer wurde prompt die erste Europameisterin in der Geschichte ihres Sports. Doch es bleibt unklar, wie es mit der Sportart oder auch Schmidbauer selbst weitergeht.

Magere 5.000 Euro EM-Prämie

5.000 Euro EM-Prämie hat sie bekommen. Nicht üppig angesichts des langen beschwerlichen Wegs zum Titel. "Ich mach's ja nicht fürs Geld, sondern aus Leidenschaft", lacht sie zwar. Aber schon die EM-Teilnahme war alles andere als selbstverständlich. "Ich hatte 2019 das Glück, dass ich einen Werbespot gedreht und etwas Geld bekommen habe, von dem ich eine Weile leben konnte", sagt sie.

In Zukunft wird sie aber wieder und weiter nach Sponsoren suchen. Weil die Sportart nicht olympisch ist, fällt Schmidbauer in Deutschland durchs Förderungsraster. "Ich fände es natürlich super, wenn wir Sportförderung bekommen würde", ergänzt sie: "Allerdings würde ich mich über Sporthilfe noch mehr freuen." Derzeit ist aber beides nicht in Sicht.

Die Hoffnung auf Klippenspringen bei Olympia

Durch die EM hat sie aber neue Hoffnung geschöpft. "Es ist ja schon der erste Schritt getan, weil wir bei der Europameisterschaft dabei waren", sagt sie. Gut möglich, dass Klippenspringen demnächst auch eine Chance bei Olympia bekommt. Die Veranstalter von Olympischen Spielen dürfen selbstständig einzelne Demonstrationssportarten ins Programm nehmen.

Schauen die Veranstalter von Paris 2024 einmal ganz genau auf die Euphorie bei der Schwimm-EM 2022 rund um die Sportart Klippenspringen, kommen sie vielleicht ins Grübeln. Spektakuläre Bilder wären auf jeden Fall garantiert.

Italien fördert die "Highdiver" bereits

Bis dahin wird Iris Schmidbauer sicherlich noch einige Male neidisch auf andere Länder schauen. "In Deutschland gibt es leider noch keine Struktur dafür", sagt sie mit Blick auf die fehlenden Fördergelder: "In Italien haben sie schon Trainer und Förderung für die Highdiver."

Am Ende wird sie aber auch das gelassen nehmen und auf jeden Fall weiterspringen, "weil ich die Überwindung liebe, die Challenge liebe". Unterkriegen lässt sie sich von der ungewissen finanziellen Situation jedenfalls nicht: "Ich bin ein Überlebenskünstler, irgendwie wird's weitergehen."