Klimke verpasst Titel bei der Reit-WM am letzten Sprung

Die Tochter der Dressur-Legende Reiner Klimke vergab ihre glänzende Ausgangsposition. Denn vor dem letzten Ritt hatte sie mit ihrem Pferd Hale Bob in der Dressur und beim Geländeritt starke Leistungen gezeigt. Deutschland verpasste dadurch den Gold-Hattrick nach den WM-Siegen von Michael Jung 2010 in Lexington und Sandra Auffarth 2014 in Caen.

Olympia-Qualifikation als Trostpflaster

Mit der deutschen Mannschaft kam Klimke auf Rang fünf. Damit schaffte das Team die Olympia-Qualifikation. Zum deutschen Quartett gehörten außerdem Andreas Dibowski aus Döhle mit Corrida, Kai Rüder aus Blieschendorf mit Colani Sunrise und Julia Krajewski (Warendorf) mit Chipmunk. Der Sieg ging an Großbritannien, im Einzel setzte sich die Britin Rosalind Canter durch, Silber ging an Padraig McCarthy aus Irland.