Bouldern DM in München | 29.3., 19 Uhr | Livestream

Auf den Europacup folgt die Deutsche Meisterschaft: So ist das Motto bei den Boulderern im Olympia-Eissportzentrum München. Anfang März kämpften sie um den Sieg im Europacup, am Samstag, den 29. März stehen die Entscheidungen bei der Deutschen Meisterschaft an.

BR24Sport streamt das Finale der Deutschen Meisterschaft Bouldern in der ARD Mediathek.

Am Samstagvormittag kämpfen die besten 20 Athleten und Athletinnen um den Einzug ins Finale. Im Halbfinale können sich die besten sechs im Intervallmodus für das Finale qualifizieren. Der Nachmittag entscheidet dann über den Deutschen Meister und die Deutsche Meisterin 2025.

Zeitplan Bouldern DM in München, Samstag, 29. März

Finale Frauen: 19.00 Uhr

Finale Männer: 20.45 Uhr

Siegerehrung im Anschluss

Europacup-Siegerin Hönig: "Starkes deutsches Team"

Den Europacup am 7. und 8. März 2025 gewann die Landshuterin Afra Hönig. "Ich habe mein Gehirn zuhause vergessen und meinen Körper einfach machen lassen", sagte Hönig vor drei Wochen. Dörffel, die in München lebt und studiert, wurde im Finale Dritte hinter Flora Oblasser aus Österreich. Bei den Männern war Thorben Perry Bloem mit dabei. Der 20-Jährige wurde beim Sieg des starken Franzosen Thomas Lemanger Fünfter.

Hönig, Dörffel und Bloem haben allerdings starke Herausforderer. Die Titelverteidigerin Anna Maria Apel (DAV München-Oberland) ist mit dabei. Mit Hannah Meul hat sich dazu eine weitere prominente Vertreterin aus dem ClimbingTeamGermany angekündigt. Außerdem mit dabei ist u.a. die letztjährige Vizemeisterin Alma Bestvater.

Schafft Yannick Flohé den Meister-Hattrick?

Bei den Männern gilt: Der Deutsche Meister aus den letzten beiden Jahren wird auch in München wieder mit dabei sein und versuchen, seine Serie fortzusetzen. Yannick Flohé geht als Mitfavorit an den Start.

Beim Bouldern klettern die Sportlerinnen und Sportler ungesichert anhand von Griffen eine Wand hoch. Der Sport liegt auch in Deutschland im Trend. Mit Blick auf den anstehenden Weltcup sagt Hönig übrigens: "Wir haben ein starkes deutsches Team, da muss man sich erst einmal qualifizieren." Das können die Boulderinnen und Boulderer nun am 29. März bei den Deutschen Meisterschaften in München. BR24Sport überträgt im Livestream ab 19 Uhr.