Kletterin Martina Demmel: Stark zurück nach langer Pause

Demmel hat im Sommer eine starke Klettersaison hingelegt. Dabei musste sie Anfang des Jahres wegen einer Kahnbeinverletzung an der Hand monatelang pausieren. Nach acht Wochen Vorbereitung startete sie trotzdem richtig durch: "Komplett verrückt" sei das, sagte sie BR24 Sport, wenige Tage vor den deutschen Meisterschaften in Augsburg. Wenn ich zurückdenke, hätte ich mir nie vorstellen können, was alles passiert ist",

Platz sieben beim Weltcup in Briancon - "komplet verrückt"

Zum ersten Mal schaffte sie es im Weltcup in ein Finale. Sie ist in der erweiterten Weltspitze angekommen: "Dass es in Briancon sogar mit dem Finale geklappt hat, ist komplett verrückt. Danach habe ich auch noch bei der WM starten können - ein Traum."

Der deutsche Meistertitel würde ihre Saison abrunden. Aber der Titel ist ihr gar nicht so wichtig. "Jeder will das Beste für den anderen und jeder freut sich für den anderen", beschreibt sie das Gemeinschaftsgefühl unter den deutschen Top-Kletterern. Zu bestaunen an diesem Wochenende ui Augsburg.