Kletterer Alexander Megos vorzeitig für Olympia qualifiziert

Megos zwei Mal Erster

In der Qualifikation der besten 20 für das Finale war Megos in seiner Spezialdisziplin Lead, wo er in Japan den Vize-Weltmeistertitel gewann, und im Bouldern auf Platz eins, im eher ungeliebten Speedklettern - eine 15 Meter hohe Wand muss schnellstmöglich bestiegen werden - wurde er nur 17.

Yannick Flohé (Essen), zuvor WM-Dritter im Bouldern, und Jan Hojer (Köln), WM-Dritter 2018 im "Olympic Combined" und amtierender deutscher Meister im "Olympic Combined", verfehlten das Achter-Finale auf den Rängen elf und 17. Beide haben jedoch noch die Möglichkeit, sich bei einem Wettbewerb im französischen Toulouse Ende November oder bei der EM 2010 im April in Moskau für Olympia zu qualifizieren.