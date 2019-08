Kletter-WM in Japan: Wer holt sich die Olympiatickets?

Am Samstag (17.08.19) steht im japanischen Hachioji der Speedkletter-Wettkampf auf dem Programm. Dabei geht es darum, so schnell wie mögliche eine genormte Wand hoch zu klettern. Filigrantechniker wie der Lead-Silbergewinner Alexander Megos mögen die Disziplin nicht, müssen aber - allein schon wegen der dem Kombinations-Wettbewerb, dem "Olympic Combined" - darin antreten.

Am Sonntag und Montag stehen dann für Frauen und Männer die Qualifikationsrunden des Kombi-Events an, am Dienstag und Mittwoch steigen die Finals.

Was ist die Kombination und warum ist sie so wichtig?

Im Kombinations-Wettbewerb werden die Ergebnisse der drei Einzeldisziplinen - Lead, Bouldern, Speed - miteinander verrechnet. Die besten 20 Athleten qualifizieren sich für den Kombi-Wettkampf und klettern dann um einen Platz im Finale der besten Acht, wo alle drei Disziplinen geklettert werden. Die in der Endabrechnung ersten Sieben sichern sich ihr Ticket für Olympia 2020 in Tokio.

Es gibt Einschränkungen: Pro Nation und Geschlecht dürfen nur zwei Athleten zu den Sommerspielen. Landen also mehr als zwei Teamkollegen in der WM-Kombi unter den Top sieben, rücken andere Sportler auf. Bei den starken Japanern kann sich gar nur einer sportlich qualifizieren, weil ein Olympia-Startplatz den Gastgebern automatisch zugeteilt wurde.