Von Lead bis Speed – das Wichtigste zur Kletter-EM in München

Bei der Kletter-EM gibt es drei klassische Disziplinen: Lead, Speed und Bouldern sowie einen neuen Wettkampf: eine Kombination aus Lead und Bouldern. Ausgetragen werden die Meisterschaften mitten in München, auf dem Königsplatz.

Die verschieden Wettbewerbe beim Klettern

Lead bedeutet Vorstieg, darunter versteht man klassisches Schwierigkeitsklettern am Seil. Genau so wie es viele Menschen in der Kletterhalle betreiben. Im Wettkampf gilt der Grundsatz: "Je höher, desto besser". Die Griffe der Route sind durchnummeriert und im Ergebnis steht, wie weit der Athlet oder die Athletin kam. 35 bedeutet zum Beispiel, dass der Griff Nummer 35 erreicht wurde. Zusätzlich gibt es Punkte je nach Schwierigkeitsgrad. Das Wunschergebnis der Teilnehmenden lautet "Top", also bis ganz oben. Beim Lead-Klettern müssen alle Zwischensicherungen eingehängt werden, sonst wird man disqualifiziert.

Beim Bouldern geht es um kurze, knackige Kletterprobleme auf Absprunghöhe – eigentlich genau so wie in der Boulderhalle. Besonders bei diesen Wettkämpfen sehenswert: die extremen Körperhaltungen der Teilnehmer. Es gibt kraftvolle, dynamische Züge, die sehr athletisch aussehen. Hobby-Boulderern dürften schon beim Zuschauen alle Sehnen und Ringbänder wehtun. Wie auch immer – beim Publikum erfreut sich Bouldern immer größerer Beliebtheit.

Die dritte Disziplin ist das Speedklettern. Dabei geht es, eigentlich selbsterklärend, darum, wer am schnellsten die Wand hochklettert. Beim Wettkampf treten immer zwei Leute gegeneinander an. Die Routen sind nicht nur identisch, sondern international genormt und überall gleich. 15 Meter geht es nach oben, Griffe und Tritte haben immer dieselbe Position. Gesichert werden die Sportlerinnen und Sportler über das sogenannte "Toprope", also über ein Seil von oben.

Zusätzlich zu den drei Disziplinen gibt es jetzt einen neuen, vierten Wettkampf – eine Kombination aus Lead und Bouldern. Auch bei den nächsten Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris wird es Medaillen in der Kletter-Kombination geben.