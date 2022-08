Kletter-EM in München: Per Heimvorteil bis ins Finale

Die Kletter-Wettkämpfe finden vom 11. bis zum 18. August auf dem Münchner Königsplatz statt. Der Deutsche Alpenverein (DAV) startet dabei mit insgesamt 20 Athleten. Darunter sind auch die bayerischen Teilnehmer Anna Apel (München), Afra Hönig (Landshut), Philipp Martin (Kempten), Christoph Schwaiger (Ringsee), Roxana Wienand (Aschaffenburg) sowie Alexander Megos (Erlangen). Der Mittelfranke stand in diesem Jahr bei Kletterwettbewerben bereits auf dem Podest und gehört deshalb bei der Europameisterschaft zu den Medaillenkandidaten.

DAV-Sportdirektor Veith will "drei bis vier Finalteilnahmen"

DAV-Sportdirektor Martin Veith weiß, dass die die Erwartungen an seine Athleten hoch sind. Schließlich kamen in dieser Saison neben Megos auch Yannick Flohe (Aachen), Hannah Meul (Köln) und Franziska Ritter (Düsseldorf) unter die Top-Drei. Das habe "Hoffnungen geschürt", sagte der Sportdirektor. Trotzdem will er keinen Druck durch Medaillenvorgaben machen. "Bei der Europameisterschaft würden wir uns über drei bis vier Finalteilnahmen freuen", lautet die lockere Zielvorgabe.

Neue Kletter-Disziplin "Boulder & Lead"

Die Kletterer sind in München bei vier Disziplinen am Start. Dabei handelt es sich um die Einzeldisziplinen Bouldern, Lead und Speed. Dazu kommt das neue Kombinationsformat "Boulder & Lead", das auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris geklettert werden wird.

Hoffnung auf den Heimvorteil bei der EM in München

"Den letzten Push" erhoffen sich die deutschen Wandakrobaten vom Heim-Publikum. Wenn die Kraft in den Oberarmen schwindet und die feuchten Finger langsam von den Griffen gleiten, soll das Fahnenmeer aus Schwarz-Rot-Gold neue Energie freisetzen.