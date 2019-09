Kleinwüchsige Golferin mit großem Schwung

Komische Blicke wegen ihrer Größe von rund 1.30 Meter ist sie gewohnt: "Ich kenne es ja nicht anders, als schief angeschaut zu werden. Ich bin halt etwas kleiner, aber nicht eingeschränkt." Die 19 Jahre alte Abiturientin aus Senden macht viel Sport und spielt besser Golf als die meisten Menschen. Sie ist Deutsche Meisterin und Vize-Europameisterin.

Ausnahmesportlerin mit Botschaft

Ein seltener Gendefekt, eine zufällige Punkt-Mutation auf einem einzigen Gen, hat dafür gesorgt, dass Jenny – nach gängigen Maßstäben und Normen – nicht "normal-groß" ist und als kleinwüchsig gilt. Durch ihre Eltern kam sie zum Golfsport. Ihre nächste sportliche Aufgabe ist die offene Bayerische Golf-Meisterschaft der Behinderten in Abenberg. Abseits vom Sport hat die junge Frau noch eine Botschaft an alle, die Probleme mit Menschen haben, die vielleicht anders sind als die Norm: "Ich will mich so geben, wie ich bin und ich will mich nicht verstellen."