Kleiner Patzer kostet Funk Sieg beim Heim-Kanuslalom-Weltcup

Lilik: Platz vier ist der "Schokoladenplatz"

Lilik von den Kanuschwaben Augsburg, die im Canadier-Einer das Paris-Ticket löste, war mit Platz vier zufrieden: "Für mich ist es der Schokoladenplatz, ich hatte am Tor neun einen kleinen Hänger." Die australische Ausnahmeathletin Jessica Fox patzte gleich mehrfach und musste sich mit Platz neun trösten. Für das deutsche Olympia-Team, das in der Vorwoche die EM ausgelassen hatte und dafür in Paris auf dem Wildwasserkanal in Vaires-sur-Marne trainierte, war es die erste Standortbestimmung in diesem Sommer.