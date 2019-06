Klaus Zeyringer: Olympia - ein riskantes Megaprojekt

Klaus Zeyringer: Die Bevölkerung hat weniger davon als die Politik, die auf jeden Fall eine Imageförderung hat, so glauben die Politiker jedenfalls. Wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auf bedenkliche Zustände, beispielsweise den Host-City-Contract – da werden Hoheitsrechte des Staates abgegeben an die Olympia, die eine Vereinigung nach Schweizer Recht ist. Bei den Spielen in Graz wären Wettbewerbe in Bayern vorgesehen gewesen. Die Stadt Graz und das Österreichische Olympische Komitee hätte also unterschreiben, dass das IOC in Bayern keine Steuern zahlen muss, dass das Arbeitsrecht für das IOC in Bayern nicht gilt, dass das Versammlungsrecht geändert wird, da gibt es noch zwei drei andere problematische Elemente im Host-City-Contract.