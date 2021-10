Klaus Augenthaler, der bayerische Fußball und trockener Humor

Augenthaler beeindruckt von Qualität und Intensität

Zurück zu den Bayern: "In der ersten Halbzeit hat man die Qualität gesehen", sagt Augenthaler über das Leverkusen-Spiel. Der ehemalige Bayernkapitän ist absolut beeindruckt vom aktuellen Team: "Ich bin öfter an der Säbener und schaue mir an, mit welcher Intensität da gespielt wird."

Nächste Bayern-Meisterschaft: "Es wird langweilig"

Hat die Konkurrenz den Münchnern also wenig entgegenzusetzen? "Ich sage schon lange: Es wäre mal wieder interessant, wenn die Meisterschaft erst am vorletzten oder letzten Spieltag entschieden wird", sagt Augenthaler: "Jetzt kommt die zehnte deutsche Meisterschaft (der Bayern, Anm.d.Red.), langsam wird's langweilig."