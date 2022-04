Klatsche in Frauen-Bundesliga: FC Bayern unterliegt Wolfsburg

VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München - größer geht es im deutschen Frauenfußball nicht. Und da passte es ganz gut, dass Münchens Trainer Jens Scheuer vor der Partie am Sonntag sagte: "Das ist ein Endspiel, das kann man so betiteln und braucht da auch nicht drumherum zu reden." Es ging um die Vorentscheidung in der deutschen Meisterschaft der Frauen.

Scheuers FCB unterlag dann aber auch in der Höhe verdient 0:6 (0:3) nach Toren von Svenja Huth, Joelle Wedemayer, Tabea Waßmuth, Alexandra Popp, Lena Oberdorf und Ewa Pajor. Es war eine Machtdemonstration des VfL Wolfsburg, der damit kurz vor seiner siebten Meisterschaft steht. Drei Spieltage vor dem Ende liegen die Titelverteidigerinnen aus München vier Punkte hinter den Spitzenreiterinnen, sie müssen nun schon auf eigentlich fast nie vorkommende Patzer des VfL hoffen.

Es ist die nächste bittere Niederlage nach dem knappen Champions-League-Aus am vergangenen Mittwoch bei Paris St. Germain. All das passiert für die Bayern-Frauen auch noch in einer Phase, in der sie viele Coronafälle beklagen müssen. Die Wolfsburgerinnen übrigens erreichten in der Champions League unter der Woche mit dem 2:0 gegen Arsenal WFC das Halbfinale gegen Topfavorit FC Barcelona.