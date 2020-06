Klassenerhalt fix - ein Unentschieden erlöst den FC Augsburg

Augsburg drängt auf die Führung

Die Augsburger hielten sich zu in der zweiten Hälfte zunächst zurück und lauerten in Ruhe auf ihre Chance. Die kam dann auch überraschend. Philipp Max flankte aus dem Halbfeld in die Schnittstelle von Düsseldorfs Abwehr. Niederlechner (52.) stand goldrichtig und nahm den Ball direkt aus der Luft, doch Kastenmaier konnte retten. Die Schwaben drängten jetzt auf den Führungstreffer. Kastenmaier (55.) musste einen Schuss von Vargas zur Ecke entschärfen. Die trat Max und erneut kam Vargas zum Schuss aufs Tor. Allerdings fälschte Zimmermann den Ball ab. Der FCA monierte Handspiel, doch Schiedsrichter Siebert sah es anders. Beide Teams versuchten, mit den drei wichtigen Punkten vom Platz zu gehen. Augsburg kam jedoch mehr zum Abschluss. Am Ende blieb es beim verdienten Punkt für die Schwaben, die damit auch weiter mit der Bundesliga planen können.