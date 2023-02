Klarer Sieg gegen Union: Bayern erobert Tabellenführung zurück

Bayern sorgt bereits in Durchgang eins für klare Verhältnisse

Noch vor der Halbzeit legte das Team von Trainer Julian Nagelsmann nach. Müller leitete auf Coman weiter, der Union-Keeper Frederik Rönnow umkurvte und zum 2:0 ins leere Tor einschob (40.). Doch damit nicht genug. In der Nachspielzeit ließen die Münchner noch das 3:0 folgen durch Jamal Musiala auf Zuspiel von Müller (45.+1).

Mané feiert Comeback

In der zweiten Halbzeit ließen es die Hausherren deutlich ruhiger angehen und kontrollierten die Partie. Zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten brachen den Spielfluss. Nach einer guten Stunde feierte dann Sadio Mané sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Trotz weiterer Chancen blieb es am Ende beim 3:0, durch das die Bayern aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Bundesliga-Tabelle an Borussia Dortmund vorbeizogen.