Kitzbühel-Höhepunkte: Dreßens Triumph und Vater-Sohn-Geschichten

Mythos Streif: Ab Freitag stürzen sich Josef Ferstl, Dominik Schwaiger, Simon Jocher, Romed Baumann und Andreas Sander die gefahrenvolle Piste hinunter, auf der Jagd nach neuen deutschen Erfolgen. Dieses Mal stehen zwei Abfahrten auf dem Programm (Freitag, 11.30 Uhr/Sonntag, 11.30 Uhr), dazwischen schiebt sich am Samstag der Slalom am Ganslernhang (10.30 Uhr/13.45 Uhr).

Einem der deutschen Starter gelang schon einmal ein Sieg in Kitzbühel – wir blicken auf seine und auf weitere bayrische Sternstunden beim Hahnenkammrennen.

Pepi Ferstl in den Fußstapfen des Vaters

Die Rede ist von Josef "Pepi" Ferstl, der 2019 als erster Deutscher einen Super-G auf der Streif gewann. Mit der unliebsamen Startnummer eins ging Ferstl auf der ruppigen Piste ins Risiko und wurde belohnt. Es war sein zweiter und bisher letzter Sieg im Weltcup. Mit dem Erfolg trat „Pepi“ auch ein Stück weit aus dem Schatten seines Vaters – der hatte 1978 und 1979 an gleicher Stelle die Abfahrt gewonnen.

Wie der Vater, so der Sohn - Teil II

1979 stand nicht nur in der Abfahrt, sondern auch im Slalom von Kitzbühel ein Deutscher ganz oben: Christian Neureuther. Der damals 29-Jährige setzte im zweiten Lauf alles auf eine Karte und verwies die schwedische Ski-Legende Ingemar Stenmark auf Rang zwei.

Genau wie bei den Ferstls kam es schon 2010 bei den Neureuthers: Sohn Felix holte sich den Sieg am Ganslernhang und wiederholte den Erfolg 2014. Einer der Vorläufer 2010 übrigens: Linus Straßer. Der ist mittlerweile in der Weltspitze angekommen und am Wochenende die größte deutsche Hoffnung im Slalom.