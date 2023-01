Kitzbühel bebt: Kriechmayr gewinnt, Dreßen in Top-Form

Der Lokalmatador lässt Österreich jubeln: Vincent Kriechmayr gewinnt die Abfahrt in Kitzbühel. Der 31-Jährige riskierte bei der Mausefalle und am Steilhang alles und erarbeitete sich einen satten Vorsprung, der für alle Konkurrenten an diesem Tag unerreichbar war.

Vor den Augen von Didier Cuche, dem fünffachen Schweizer Streifsieger, feierte Kriechmayr mit seinem Fabel-Lauf den 15. Weltcupsieg seiner Karriere.

Für eine Überraschung sorgte Niels Hintermann. Der Schweizer überzeugte bereits im Training von Kitzbühel und bestätigte in der Abfahrt seine starke Form. Er wurde Zweiter mit 0,31 Sekunden Rückstand auf Kriechmayr.

Dominik Paris scheiterte nur um acht Hundertstel an der Zeit von Hintermann und wurde Dritter (+0,39 Sekunden ). Mit derselben Zeit kam Adrian Smiseth Sejersted ins Ziel.