Kira Weidle: " Wir sind dankbar, dass der Sport stattfindet"

Spätestens mit der sensationellen WM-Silbermedaille bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo ist Kira Weidle auf dem besten Weg, in die Fußstapfen ihres großen Idols zu treten - der US-amerikanischen Speedlegende Lindsay Vonn. Tat sich Weidle im Super-G noch schwer, hatte sie während ihrer Abfahrt in Cortina d'Ampezzo dann ein umso besseres Gefühl: "Ich weiß wie es sich anfühlen muss, wenn man schnell ist", erklärte die frischgebackene Vize-Weltmeisterin. Im Vorfeld des Rennens habe sie auf der Strecke im Training schon viel ausprobieren können. Welche Leistung sie eigentlich erbracht hat, realisierte Weidle "erst einen Tag später". Denn: Die letzte Abfahrtsmedaille für Deutschland die Bronzemedaille von Maria Höfl-Riesch bei der WM 2013.

Auf Andreas Sander getippt

Nach der Silbermedaille im Super G sei der Druck auf Romed Baumann möglicherweise "zu groß" gewesen, vermutete Weidle. Die 24-Jährige hatte schon vor der Herren-Abfahrt in Andreas Sander einen Favoriten vermutet. "In den Trainings hat er schon richtig gute Leistungen gezeigt. Ich weiß, was er für ein Typ ist und dass er die Ruhe hat", beschrieb Weidle den frischgebackenen Vize-Weltmeister.