Kira Weidle vor Olympia: "Die Angst lebt mit"

Kira Weidle nimmt in Peking an ihren zweiten Olympischen Winterspiele teil. In China wird sie in der Abfahrt an den Start gehen. Die Norm hatte sie bereits Anfang Dezember beim Rennen in Lake Louise geknackt.

Wenige Wochen vor der Eröffnung kommt es jetzt vor allem auf eins an: gesund bleiben! Denn eine Infektion mit dem Coronavirus würde einen Start gefährden. "Die Angst lebt mit, sich in den nächsten drei Wochen etwas einzufangen", sagte Weidle im Sportschau-Olympia-Podcast. "Skepsis ist da, gerade jetzt wo die Zahlen wieder so hochgehen."

Maier äußerte bereits Bedenken

DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier äußerte zuletzt im Sportschau-Interview seine Bedenken zur Corona-Situation in China. Das versucht Weidle - so gut es eben geht - von sich fern zu halten. "Jede Info, die man hat, macht einen irgendwo verrückt. Deswegen versuche ich das gerade ein bisschen von mir wegzuhalten und mich wirklich nur auf das Sportliche zu konzentrieren."

Dafür arbeitet die Starnbergerin mit einem Mental-Trainer zusammen. Das Ziel: Endlich wieder die Lockerheit zurückzubekommen, die sie in der vergangenen Saison so stark machte. "Manchmal tut ein Rat von außen ganz gut, um andere Perspektiven zu sehen", sagte die Speed-Spezialistin. "Ich habe viele Telefonate und Gespräche in den letzten Wochen gehabt, die alle auf ihre eigene Weise inspirierend waren."

Das wichtigste ist der Dialog. Man muss über Probleme oder Dinge, bei denen man das Gefühl hat, dass etwas nicht passt, sprechen, es aus dem Kopf schaffen. Dann ist es auch kein Problem mehr. - Kira Weidle

Kein Selbstbewusstsein im Super-G

Vor allem der Super-G macht der DSV-Fahrerin aktuell zu schaffen. Da läuft es bislang noch nicht wie erhofft, die Olympia-Norm hat sie noch nicht erfüllt: "Das Selbstbewusstsein im Super-G fehlt mir gerade ein bisschen."

In Peking sind drei Abfahrtstrainings geplant, damit die Athleten die aktuell noch unbekannte Strecke und vor allem die Schneeverhältnisse kennenlernen. "Es geht darum, wer sich am Schnellsten auf die Bedingungen einlässt. Der wird am Ende auch die Nase vorn haben."