Kira Weidle vom Druck geplagt: "100-prozentig ein Kopfthema"

Noch stottert der Saisonstart für Kira Weidle. Platz sieben und und zehn in der Abfahrt in Lake Louise. Ansonsten keine Top-Ten-Platzierung. Für die erfolgsverwöhnte Speed-Spezialistin eine schwierige Situation. Den Grund für die Probleme hat Weidle schon ausgemacht: "Das ist 100-prozentig ein Kopfthema", sagte die 27-Jährige im "Ski Happens" Podcast von Vinzenz Geiger.

Das mit dem "Kopfthema" will sie jetzt aber angehen. Deshalb habe sie sich "dazu entschieden, professionell Hilfe zu nehmen und eben über verschiedene Techniken daran zu arbeiten".

Kira Weidle: Wenn Goggia "im Rennen einem um die Ohren fährt"

Schließlich funktioniere im Training alles wunderbar. Nur im Rennen sei das "eben noch nicht so", erklärte Weidle. Bei den Übungsläufen sei beispielsweise Sofia Goggia "nicht weit vor" ihr und "sogar manchmal hinter" ihr. Da sei es "natürlich schon bisschen deprimierend, wenn sie dann im Rennen einem um die Ohren fährt", erklärt Weidle.

Goggia dominiert, Weidle mit zartem Lebenszeichen

In der Tat: Die Italienerin Goggia bleibt die dominierende Skirennläuferin des Olympia-Winters. Die 29-jährige Abfahrts-Olympiasiegerin gewann beim Weltcup im französischen Val d'Isère nach der Abfahrt auch den Super-G.

Für die Abfahrts-Vizeweltmeisterin Weidle hingegen reichte es in der Königsdisziplin zu einem mageren 39. Platz in der Königsdiziplin und im Super-G mit Platz 16 zu einem zarten Lebenszeichen. Dabei hatte sich die die Fahrerin vom SC Starnberg bereits in der zweiten Abfahrt des Weltcup-Winters in Lake Louise mit Rang sieben für Olympia 2022 qualifiziert. Aber auch da fuhr die Konkurrentin aus Italien vorneweg und Weidle fehlten einige Zehntel auf einen Podestplatz.

Das ist der Druck, "der natürlich auch von außen kommt"

Kein Wunder also, dass sie im Podcast berichtet. dass "alle sagen", sie solle "mal Gas geben". Das sei dann "der Druck, der natürlich auch von außen kommt". Dabei wäre es "egal ob es von den Trainern ist, vom Verband ist, von der Skifirma, von Journalisten, von Fans". Das müsse man "erstmal ausblenden". Und genau deshalb sei es "echt nicht einfach gerade".