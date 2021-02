Kira Weidle: Ihr langer Weg zum WM-Coup

Zu Beginn dieser Saison hatte sie Verletzungspech - und zudem lange Zeit Schwierigkeiten, die immer enger werdenden Kurven zu meistern. Doch sie lernte dazu, auf ihrem steinigen Weg.

Saisonauftakt mit Trainingsverletzung

Beim ersten Abfahrtslauf in Val-d'Isère war sie im Training zweimal gestürzt und zog sich Blessuren an Daumen und Knie zu. Dennoch kämpfte sie sich im Rennen durch bis auf Platz elf. Einen Tag später zeigte sie mit Platz fünf bereits ein erstes Ausrufezeichen.

Bisher zwei Weltcup-Podestplätze

Besser hatte sie zuvor nur in der Saison 2018/19 abgeschnitten. Mit Platz drei hatte sie in Lake Louise und in Garmisch-Partenkirchen Podestluft geschnuppert. Edelmetall hatte sie bisher nur bei der Juniorenweltmeisterschaft in Händen gehalten. 2017 gewann Weidle in Are die Bronzemedaille in der Abfahrt. 2015 holte sie die Deutsche Junioren-Meisterschaft in der Abfahrt und im Super-G. Außerdem gewann sie in der Saison 2015/2016 die Abfahrtswertung im Europacup.

Von Stuttgart über Nordrhein-Westfalen nach Bayern

Im Alter von zwei Jahren stand Weidle erstmals auf Skiern. Da war sie noch in Stuttgart beheimatet. Als Vierjährige zog sie mit ihrer Familie nach Nordrhein-Westfalen, im Jahr darauf nach Starnberg in Oberbayern, wo sie sich dem SC Starnberg anschloss. In Oberstdorf besuchte sie das Skiinternat, das sie mit dem Abitur verließ.

Silber-Coup in Cortina d'Ampezzo

Auch bei der WM hatte sie einen schweren Einstand. Doch nun hat mit der Silbermedaille die größte Auszeichnung ihrer bisherigen Karriere erlangt. Dementsprechend soll in Cortina d’Ampezzo gefeiert werden.