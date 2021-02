Kira Weidle holt sensationell WM-Silber in der Abfahrt

Weidle machte oben noch etwas zu viel Richtung, wie Sportschau-Experte Felix Neureuther erklärte. Dann aber schaltete sie den Turbo ein. Den Mittelteil fuhr sie sauber und ohne jegliche Fehler. Auch im Schlussabschnitt blieb sie in Position und machte dank schneller Skier noch wichtige Zehntelsekunden gut. Mit nur zwei Zehntel Rückstand raste sie (+0,20) auf Rang zwei.

"Wahnsinn. ich weiß noch nicht ganz, was ich sagen soll", sagte sie nach ihrem Silber-Coup. "Nach den Trainings hatte ich schon gutes Selbstbewusstsein, die Strecke und der Schnee waren traumhaft", so schilderte sie ihren traumhaften Skitag.

"Wenn ich die Medaille hole, bleiben wir hier noch eine Nacht". Kira Weidle

Abfahrts-Cracks hinter sich gelassen

Weidle verwies sogar Lara-Gut Behrami (+0,37) auf Platz drei. Die Super-G-Weltmeisterin aus der Schweiz galt nach dem verletzungsbedingten Ausfall der italienischen "Abfahrts-Queen" Sofia Goggia als Topfavoritin auf der "Olimpia delle Tofane". Doch sie erwischte diesmal nicht alle Kurven optimal. Auch Ester Ledecka aus Tschechien (4./+ 0,44 Sekunden), die Österreicherin Ramona Siebenhofer (5/+ 0,50) sowie Michelle Gisin (+ 0,50) reihten sich hinter Weidle ein.

Suter nach Traumlauf Weltmeisterin

Nur Suter gelang eine komplett perfekte Fahrt. Sie zeigte einen starken und runden Lauf sowie einen furiosen Schlussabschnitt. Im Ziel hatte sie noch 0,20 Sekunden Vorsprung auf Weidle. Damit sicherte sie sich den Weltmeistertitel.

Alpinchef Wolfgang Maier: "Ein Traum"

Durch die Coups von Baumann und Weidle hat die deutsche Mannschaft bereits nach drei Rennen ihren ambitionierten Medaillenplan erfüllt, und so kam der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier an diesem sonnigen Tag aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. "Das ist natürlich schon eine Hammerleistung. Wenn wir nach dem bisherigen Saisonverlauf gesagt hätten, sie bewegt sich unter den ersten Fünf, wäre es okay gewesen. Aber dass es sich auf eine Medaille rausgeht, ist schon erstaunlich. Für uns ist es ein Traum."