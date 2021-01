Abfahrt: Kira Weidle fährt in St. Anton in die Top-Ten

Nach den Rennen in Sölden und Semmering waren die Ski-Damen schon zum dritten Mal in diesem Winter in Österreich zu Gast. Nach dem Triumph in Val d'Isere Mitte Dezember gewann Sofia Goggia auch die Weltcup-Abfahrt in St. Anton mit deutlichem Abstand. Hinter Goggia fuhren Tamara Tippler (+0,96/AUT) und Breezy Johnson (USA/+1,04) auf das Podest.

Weidle nach Daumen-OP in den Top-Ten

Der Deutsche Skiverband ging mit Kira Weidle und Michaela Wenig mit nur zwei Starterinnen ins Rennen. Weidle verfehlte mit Platz zehn und 1,48 Sekunden Rückstand auf Goggia am Ende ihr erklärtes Ziel, in die Top-Fünf zu fahren. "Nicht zufrieden" war die 24-Jährige mit dem Ergebnis in St. Anton. "Vor allem im obereren Teil sind mir einige Fehler passiert. Das ist nicht ganz das, was ich zeigen will", so Weidle nach ihrer Abfahrt.

Die Sportsoldatin gehört im Weltcup dem erweiterten Favoritenkreis an, musste sich aber nach den Rennen in Val d'Isère vor Weihnachten einer Operation am Daumen unterziehen. Dementsprechend fiel auch Weidles Analyse aus: "Das liegt auch an meiner Hand. Ich kann nicht ganz den Druck geben, den ich geben will". Die Ärzte gaben zwar grünes Licht für einen Start, allerdings konnte die 24-Jährige im Vorfeld des Weltcups kein Renntraining mehr absolvieren.

Wenig scheidet aus

Als zweite deutsche Athletin war Michaela Wenig am Start. Sie hatte sich dank guter Leistungen beim Training in Garmisch-Partenkirchen für den Startplatz im Weltcup empfohlen. Leider konnte sie diese Leistung nicht bestätigen und schied nach einem Sturz im oberen Teil aus.