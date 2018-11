Kingsley Coman und die "alten" Bayern

Es dürfte ein Gespräch ganz nach dem Geschmack von Uli Hoeneß gewesen sein. Außenstürmer Kingsley Coman stand nach einem PR-Termin in München bereitwillig Rede und Antwort - auf deutsch, französisch und auf englisch. Und ins bunte Mischmasch der Journalistenfragen und Comans Antworten mischten sich doch einige spannende Aussagen.

Eigentlich sollte es doch nur um sein Comeback gehen. In zwei Wochen will er wieder ins Training einsteigen, erklärte Coman, der erst in der vergangenen Woche erstmals zum Individualtraining auf den Rasen zurückgekehrt war. Doch wer so lange die zwischen feinstem Fußball und ideenlosen Kick pendelten Bayern von außen verfolgt hat - als Insider-Beobachter quasi - ist natürlich ein idealer Gesprächsgast zur Einschätzung der aktueller Bayern-Lage.

Ist denn ein Umbruch nötig? Braucht der FC Bayern neue Spieler nach dieser Saison? Coman wählte diesmal seine gewohnte Sprache, das Französische. Und da klingt ja vieles für deutsche Ohren einfach so wunderbar rund und elegant. Selbst, wenn die Botschaft dann doch etwas härter ist.

Coman und die "alten" Bayern

"Vieillissante", sei die Bayern-Mannschaft, erklärte Coman da also auf französisch. Freundlich übersetzt heißt das "vielleicht ein bisschen alt". Das Wörterbuch offenbart schonungslos: "alternd", "in steigendem Maße überaltert" oder gar "vergreisend". Harte Worte des jungen 22-Jährigen, der einer der Bayern-Hoffnungsträger der Zukunft ist. Und doch Worte mit ganz viel bitterer Wahrheit.

Denn gerade die Routiniers waren es, die zuletzt schwächelten oder skurrile Aussetzer zeigten. Ob ein Mats Hummels, der sich nach dem Dortmund-Spiel für eine Krankheit entschuldigte, aber nun mal trotzdem aufgelaufen war. Oder ein Franck Ribéry, der sich gleich einen Journalisten - mit welcher Härte ist unklar - zur Brust genommen hat, und sogar eine Entschuldigung-Videobotschaft schickte. Nur zwei Beispiele für das aktuelle Bayern-Dilemma: Viel Unterhaltunsgwert jenseits des Platzes, auf dem Rasen selbst aber oft weit von der Topform entfernt.

Präsident Hoeneß stellt Spieler auf den Prüfstand

Comans Worte dürften deshalb Uli Hoeneß mehr als gefallen haben, weil da einer wieder mal recht klar gewisse Defizite des Rekordmeisters angesprochen hat. Auch der Präsident selbst sprach in einem Interview mit dem kicker am Mittwoch (15.11.18) recht deutlich die Probleme an - und wie der Klub diese in Zukunft lösen will.

"Man muss den Spielern schon sagen, dass sie die nächsten drei, vier Monate unter Druck sind", wird Hoeneß zitiert. Am Ende müsse man entscheiden, "wer zu gebrauchen ist, und wer nicht." Hoeneß will erkannt haben, dass bei einigen Stars "zehn Prozent Durchsetzungswille fehlen." Der Bayern-Umbruch nach der Saison dürfte also auf jeden Fall kommen. Wie radikal, haben die Stars selbst in der Hand. Es scheint aber nicht nur eine Frage des Alters zu sein. "Es kommt darauf an, wie sie spielen", sagt Hoeneß.