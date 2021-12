Kindheitstraum erfüllt: Blinder Eishockey-Torwart in Haßfurt

Manuel Heinrich ist schon seit seiner Kindheit glühender Eishockey-Fan. Schon als Vierjähriger stand er auf einem Bierkasten, um die Spiele des ERC Schweinfurt verfolgen zu können. Damals konnte er noch sehen, doch mit elf Jahren wurde er blind. Verantwortlich dafür ist eine Erbkrankheit namens Retinitis Pigmentosa. Aber Manuel ließ sich nicht entmutigen, machte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und blieb seiner Liebe zum Eishockey treu.

Hobby-Mannschaft in Haßfurt

Inzwischen steht er bei einer Hobby-Mannschaft des ESC Haßfurt regelmäßig im Tor. 20 Minuten dauert es, bis Manuel Heinrich seine Ausrüstung als Eishockey-Torwart angelegt hat. Brustpanzer, Beinschienen, Handschuhe und Helm. Und natürlich die Schlittschuhe. Auf dem Eis wird er dann immer von einem Mitspieler unterstützt, der hinter dem Tor steht und ihm Anweisungen gibt, aus welcher Richtung die Stürmer kommen und wie er den Puck abwehren soll.

Spezielles Spielgerät aus USA

Eine Zeitlang hat er sogar mit einem speziellen Puck für Blinde gespielt, der in den USA entwickelt wurde. Dieser Puck trägt ein kleines Glöckchen in sich und dadurch leichter zu orten. Weil er aber damit fast alle Schüsse aufs Tor gehalten hat, verwendet Manu, wie in seine Mitspieler nennen, jetzt wieder ein herkömmliches Spielgerät. Wenn Manuel im Tor steht, dann ist auch oft sein Bruder Markus dabei, der ebenfalls in der Haßfurter Hobby-Mannschaft spielt. Den kleinen Puck aus Hartgummi zu halten, ist gar nicht so einfach, sagt Markus. Sogar wenn man sehen kann. Deshalb hat Markus höchsten Respekt vor seinem Bruder, wenn er im Tor steht.