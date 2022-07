Kimmichs Wiedersehen mit Mané: Froh, in einer Mannschaft zu sein

Kimmich beeindruckt von Mané

Von seinem neuen Mitspieler ist Kimmich aber ohnehin bereits beeindruckt: "Auf mich macht er einen sehr guten Eindruck, sehr fleißig auch im Kraftraum. Das Training ist schon sehr intensiv und trotzdem macht er daneben noch einiges. Das zeichnet ihn aus."

"Auf dem Platz sieht man seine Qualität, er ist ein guter Typ, ich bin froh, dass er bei uns ist." Joshua Kimmich

Neben Mané präsentierten sich am Samstag in der Allianz Arena auch die beiden Neuzugänge Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui. Kapitän Manuel Neuer ist überzeugt von den Neulingen: "Sie haben sich sofort integriert, haben keine Hemmungen und sind frech auf dem Platz - so gehört sich das", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer im BR-Exklusivinterview. "Wir freuen uns auf alles, was sie der Mannschaft geben können."