Kimmichs Knie-Verletzung trübt Bayerns Freude

Die Sorge um Joshua Kimmich trübte beim schier unersättlichen Rekordmeister die Freude über den Erfolg beim Dauer-Rivalen Borussia Dortmund. Das Hoffen und Bangen angesichts der womöglich schweren Verletzung des Antreibers ging zunächst auch am Sonntag weiter. "Neben seiner herausragenden Mentalität hat er eine enorme Qualität. Es wäre nicht einfach, ihn zu ersetzen", sagte Flick über einen möglichen Ausfall seines Musterprofis.

Keine Spekulationen bezüglich Kimmich-Verletzung

Kimmich wurde nach seinem Foul an Erling Haaland mit großen Schmerzen im rechten Knie noch in der ersten Halbzeit unter Tränen vom Platz geführt, jetzt steht die Untersuchung in München an. "Ich will nichts vorwegnehmen. An Spekulationen beteilige ich mich nicht", betonte Flick.

Zehnter Pflichtspielsieg in Folge

Der Erfolgscoach wollte nach dem zehnten Pflichtspielsieg in Serie lieber über Fakten sprechen - und davon gab es nach dem furiosen Bundesliga-Kracher und der zementierten Vormachtstellung genug. Zwei aberkannte Tore, die Verletzung von Kimmich, der Rückstand kurz vor der Pause - mit beeindruckender Arbeitsauffassung und spielerischer Klasse steckten die Bayern trotz einer teils wackligen Defensive alle Rückschläge weg und wehrten wieder einmal den Angriff des Verfolgers ab.

Bayern auf dem Weg zum neunten Meistertitel in Folge?

Sieben Spieltage sind vorbei - zwei Punkte beträgt der Vorsprung der Münchner auf Leipzig, drei Zähler auf Dortmund. Flick rechnet dennoch mit einem steinigen Weg auf der Jagd nach dem neunten Meistertitel in Serie. "Leipzig ist gut, Gladbach hat eine sehr gute Mannschaft. Leverkusen. Die Bundesliga ist im Moment sehr ausgeglichen", stellte Flick nach einem "Spiel auf Augenhöhe" fest.

Sensationelle Offensive, wacklige Abwehr

Auch wenn die Bayern erstmals seit 50 Jahren vier Bundesligaspiele in Folge gegen Dortmund gewannen, können die Konkurrenten Mut schöpfen: Die Münchner Abwehr geriet nicht nur bei den BVB-Gegentoren mehrmals in Nöte. "Bayern ist offensiv extrem stark, aber defensiv offen", resümierte der ehemalige Münchner Mats Hummels nach dem Spiel und legte den Finger in die Wunde. Elf Gegentore nach sieben Spielen sind zu viel, in Dortmund wären weitere möglich gewesen.

"Dortmund hat sich darauf konzentriert, auf unsere Fehler zu warten. Die gab es auch zu oft", gab Goretzka selbstkritisch zu. Trotzdem überwog am Ende die Zufriedenheit, "weil wir zum richtigen Zeitpunkt einen Schritt schneller und auch etwas abgezockter waren", so Goretzka.

"Es geht einfach darum, wer die Vorherrschaft hat in Deutschland. Das ist das Spiel, das wir spielen wollen, und dementsprechend gut fühlt es sich jetzt an, das Spiel gewonnen zu haben,. Solche Siege sind doppelt wichtig für uns." Leon Goretzka, FC Bayern München

Lewandowski auf Rekordjagd

Symbolisch für den herausragende Bayern-Angriff: Robert Lewandowski. Mit elf Toren nach sieben Spielen stellte der 32-Jährige seinen Rekord aus dem Vorjahr ein. Seit seinem Wechsel 2014 aus Dortmund nach München traf der Pole im 22. Pflichtspiel gegen den BVB zum 19. Mal. Kein anderer Spieler hat in der Bundesliga-Geschichte bis dato so häufig gegen seinen Ex-Klub getroffen!