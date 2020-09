Kimmichs Glückstor macht FC Bayern zum Supercupsieger

Zäher Start - dann trifft Tolisso

Das insgesamt achte Supercupduell der beiden deutschen Topteams ließ sich zäh an. Beide Trainer hatten ihre Elf gegenüber dem vergangenen Wochenende auf mehreren Positionen verändert. Es dauerte, bis so etwas wie Spielfluss zu erkennen war. Gerade als man dachte, der BVB kommt zuerst besser ins Rollen, fiel prompt das 1:0 für die Bayern. Nach einer Dortmunder Ecke schalteten die Bayern über Davies und Müller schnell um. Nach einem langen Pass auf Robert Lewandowski war die löchrige Dortmunder Hintermannschaft überspielt, Lewandowskis Pass in die Mitte nahm Tolisso dankend auf - der erste Ball ging noch an die Latte, im Nachsetzen war er dann drin (18.).