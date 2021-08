Kimmich-Verlängerung: Geld alleine macht nicht glücklich

"Das Gesamtpaket gibt's nicht oft in Europa"

Er habe "zu hundert Prozent mit einem guten Gefühl" unterschrieben, so Kimmich. Beim letzten Mal, als noch ein Berater die Gespräche führte, sei dies anders gewesen. "Ich wollte es deshalb selbst machen und da auch die Verantwortung für mich und meine Familie übernehmen."

Anders als vor sechs Jahren, als rein sportliche Gründe zu seinem Wechsel aus Leipzig nach München geführt hätten, habe er dieses Mal nicht nur an sich gedacht: "Mittlerweile mit Kindern und Familie ist München auch ein Faktor. Man trifft so eine Entscheidung nicht mehr nur für sich selbst, sondern für die ganze Familie. Und so ein Gesamtpaket gibt's nicht oft in Europa."

Der Vergleich mit anderen Topverdienern sei daher gar nicht so wichtig: "Man geht jetzt nicht hin und fragt: 'Sag mal, wieviel verdienst denn du?', so Kimmich. "Am Ende des Tages geht es darum, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat. Das Finanzielle war ein wichtiger Faktor, aber alle anderen Faktoren waren genauso wichtig."

Klar sei, dass er hoffe, dass nun auch Leon Goretzka und andere ihm nachfolgen und ihre Verträge verlängern. Hasan Salihamidzic, der weitere Zugänge bis zum Ende des Transferfensters zumindest nicht ausschloss, hat es vernommen ...